Obietnice rządu? Morawiecki: Mamy wszystko policzone. Polacy mogą spać spokojnie

Premier podkreślił, że wszystkie obietnice mają zabezpieczone środki finansowe na ich pokrycie. – Wyprawka to około 1 mld 400 mln zł. Mała działalność gospodarcza i ulga w ZUS to około 500 milionów złotych. W przypadku podatki CIT, obniżki z 15 do 9%, to może być 500-600 mln zł. Program Dostępność+ jest rozpisany na kilka budżetów, w tym budżet UE i jest rozpisany na wiele lat – ujawnił.

Szef rządu zapewnił, że pieniądze na wyprawkę szkolną będą wypłacane co rok. – Właśnie po to, żeby rodzice mogli jak najlepiej o nie zatroszczyć od strony materialnej, zwłaszcza ci rodzice, którzy tego potrzebują – dodał.