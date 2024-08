Pilny komunikat MSZ. Ważne ostrzeżenie

"MSZ ponawia ostrzeżenia przed podróżami do Libanu. Jeżeli Twoja sytuacja nie wymaga bezwzględnej konieczności pozostawania na terytorium Libanu wskazane jest opuszczenie zagrożonego rejonu. Jednocześnie informujemy, że komunikacja lotnicza w regionie pozostaje dostępna" – podał resort spraw zagranicznych w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. W nocy z soboty na niedzielę Hezbollah ogłosił, że wystrzelił na terytorium Izraela dziesiątki rakiet. – Wystrzelono około 30 pocisków, zestrzeliliśmy większość z nich, w ataku nikt nie ucierpiał – przekazała izraelska armia.

Niebezpieczna sytuacja w regionie

W piątek MSZ wystosowało apel do turystów, w którym ostrzegano przed podróżą do Libanu, Izraela i Iranu. "Niestabilna sytuacja związana z bezpieczeństwem wskazuje, że opuszczenie tych miejsc będzie coraz trudniejsze" – podkreślił resort w komunikacie.

– Polski rząd jest gotowy na każdą ewentualność, gdyby doszło do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, choć mamy nadzieję na jej deeskalację. [...] Jednak gdyby tak się nie stało, to polski rząd ma przygotowany plan szybkiej ewakuacji naszych obywateli, przy współpracy MSZ i MON. Służby dyplomatyczne i MON są w tej sprawie pełnej gotowości, gdyby tylko doszło do eskalacji konfliktu. Nie planujemy natomiast w najbliższym czasie ewakuacji personelu naszych placówek dyplomatycznych, choć zdajemy sobie sprawę, że sytuacja może ewoluować – powiedział PAP wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

Ostatnie dni to gwałtowny wzrost napięcia pomiędzy Izraelem a wspieranym przez Iran i działającym z terytorium Libanu Hezbollahem. 27 lipca terrorystyczna organizacja ostrzelała rakietami nadgraniczną miejscowość Madżdal Szams, w rezultacie czego zginęło 12 dzieci i nastolatków. Pocisk trafił w boisko piłki nożnej.

W odpowiedzi siły izraelskie dokonały w Bejrucie ataku na dowódcę operacyjnego militarnego skrzydła Hezbollahu, Fuada Szukra, który, jak oświadczyła armia, był "odpowiedzialny za śmierć dzieci i zabicie licznych innych izraelskich cywilów".

