Siemoniak: Działania w sprawie Andrzeja Poczobuta zaawansowane, rozmowy bilateralne

W związku z niedawną wymianą więźniów między Rosją a krajami Zachodu do debaty publicznej wrócił temat Andrzeja Poczobuta, który nie został uwolniony. Zdumienie i oburzenie wyraził m.in. były szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Andrzej Poczobut. Siemoniak: Zaawansowane rozmowy z Białorusią

Tomasz Siemoniak zapewnił w Polsat News, że rząd rozmawia na temat Andrzeja Poczobuta od grudnia, czyli prawie od samego początku swojego funkcjonowania. – Te działania są bardzo zaawansowane, one są rozmowami bilateralnymi ze stroną białoruską i w tym przypadku, zwracam uwagę, że to Stany Zjednoczone i Rosja były stronami tej całej sytuacji, więc my na prośbę USA, na wniosek USA, jedną z osób, która była aresztowana w Polsce przekazaliśmy, natomiast to, czy pan Andrzej Poczobut, czy inni polscy obywatele przetrzymywani w Rosji i Białorusi będą uwolnieni, nie było w tym przypadku naszą decyzją – powiedział Siemoniak.

Polityk zaznaczył, że Warszawa zabiega o uwolnienie Poczobuta i innych polskich obywateli, którzy są więzieni w Rosji i na Białorusi. – Nasi sojusznicy doskonale znają nasze oczekiwania, nasze prośby i nasze potrzeby – zaznaczył.

W tej samej kwestii w środę wypowiedział się także wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.

– Mamy jasno określoną strategię, która dotyczy negocjacji, nie włączenia się między, tak jak to sugerował PiS, Stanami Zjednoczonymi i Rosją, tylko my negocjujemy bezpośrednio z Białorusią. Dotyczy to oczywiście wszystkich więźniów politycznych, przede wszystkim oczywiście pana Andrzeja Poczobuta, dotyczy zabójstwa polskiego żołnierza na granicy i dotyczy również zatrzymania ataków hybrydowych – powiedział w na antenie TVN24.

Wymiana więźniów

Przypomnijmy, że w miniony czwartek w stolicy Turcji, Ankarze, odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów między Rosją, Białorusią i krajami Zachodu.

Operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Polska uwolniła agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa. Wolność odzyskali m.in. przetrzymywani w Rosji Evan Gershkovich, Paul Whelan, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza. Do Rosji wrócił skazany w Niemczech za morderstwo pułkownik FSB Wadim Krasikow, a do Niemiec przetrzymywany na Białorusi Rico Krieger.

Zatrzymanie i pokazowy proces

Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 r. wraz z innymi działaczami polskiej mniejszości na Białorusi, w tym z Andżeliką Borys. Według białoruskiej Prokuratury Generalnej, Związek Polaków na Białorusi miał pod współkierownictwem Poczobuta organizować od 2018 r. uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej. Początkowo proces dziennikarza miał rozpocząć się w listopadzie 2022 r., jednak białoruski reżim podjął wtedy decyzję o jego bezterminowym przesunięciu. Ostatecznie ruszył 16 stycznia 2023 roku.

W lutym tego roku po pokazowym procesie Sąd Okręgowy w Grodnie skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

