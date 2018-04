Milionowe przekręty na VAT. ABW zatrzymało 13 osób

Grupa działała w latach 2014-2016 w Warszawie, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Wrześni, a także w innych miejscach na terenie Polski, jak też Łotwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Zajmowała się importem i obrotem folii stretch, które wykorzystano w procederze tzw. karuzeli podatkowej.

"Folia była kupowana od podmiotów z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a następnie wprowadzana do obrotu w Polsce, co następowało przy wykorzystaniu mechanizmu fikcyjnych transakcji, do których miało dochodzić pomiędzy podmiotami pełniącymi rolę tzw. znikających podatników" – informuje w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Śledczy ustalili, że osobami kierującymi grupą na terenie Polski i zarazem jej głównymi organizatorami była obywatelka Łotwy oraz obywatel Tunezji. Działali w niej także Ukraińcy, Egipcjanie i Polacy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 18 mln zł.

Wobec 11 podejrzanych prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie, natomiast w stosunku do dwóch zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policji i zakazu kontaktowania się.

"Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 oraz karą grzywny. Śledztwo ma rozwojowy charakter, nadal uzyskiwane są dowody, które pozwolą na ustalanie kolejnych osób i podmiotów gospodarczych związanych z badanymi przestępstwami" – czytamy w komunikacie prokuratury.

Czytaj także:

PiS uszczelnił VAT. Rostowski przekonuje, że to m.in. dzięki niemu