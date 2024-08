Libijski łącznik

W wolnych chwilach broni pro publico bono osobników, którym grozi kara śmierci – i zwykle przegrywa. Poza tym życie jest dobre: piękna żona, dwoje dzieci, garnitury za 20 tys. dol. Nowe wyzwanie pojawi się na horyzoncie za sprawą tureckiej firmy budowlanej, która chce pozwać rząd Libii na 400 mln dol. (w tle budowany, jak to w socjalizmie, gigantyczny most donikąd). Jest rok 2000, Muammar Kaddafi jeszcze żyje i rządzi żelazną ręką. Podczas wizji lokalnej córka wspólnika z Rzymu zostaje porwana. Wkrótce wypływa oferta nie do odrzucenia – 100 mln okupu albo dziewczyna pożegna się z życiem. Mistrz thrillera prawniczego tym razem proponuje czytelnikowi opowieść bardziej w duchu Kena Folletta czy Fredericka Forsytha.