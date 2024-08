Posmarowane

Snorkeling to aktywność rekreacyjna polegająca na pływaniu na powierzchni wody z użyciem maski do nurkowania, rurki do oddychania oraz płetw. Celem jest obserwacja podwodnego świata – koralowców, żółwi morskich, płaszczek, ryb i innych morskich stworzeń – bez konieczności głębokiego zanurzania się. Będąc w Meksyku, postanowiliśmy odwiedzić rafę koralową i poobserwować życie podwodne Morza Karaibskiego. Temperatura dochodziła do 50 st. C, a słońce paliło niemiłosiernie. Kiedy wsiedliśmy do wynajętej łodzi motorowej, niektórzy z turystów zaczęli wcierać w skórę kremy przeciwsłoneczne. Reakcja naszych przewodników była natychmiastowa – "osoby, które używają kremów z filtrem, nie mogą wchodzić do wody, zagraża to koralowcom i żółwiom" – poinformowali nas w sposób kategoryczny. Wywołało to sprzeciw – przecież ilość kremu, która dostanie się do oceanu, jest śladowa, to cząstka na miliony cząstek – ale przewodnicy byli nieugięci.