Wójt gminy Suwałki w areszcie. Miał przyjąć pół miliona łapówki

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo dotyczące udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą i przyjmowania takich korzyści, tj. o czyny z art. 229 § 1 kk, art. 228 § 1 kk oraz art. 296a § 2 kk i inne. Korzyści wręczać miały osoby zarządzające podmiotem gospodarczym zajmującym się wydobyciem, produkcją i transportem kruszyw i materiałów drogowych oraz budowlanych z siedzibą na terenie woj. podlaskiego.

"W toku śledztwa uzyskano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów korupcyjnych Zbigniewowi M. – aktualnemu Wójtowi Gminy Suwałki. W dniu 20 maja 2024 r. funkcjonariusze CBA Delegatury w Białymstoku, na polecenie prokuratora, podjęli próbę zatrzymania ww. podejrzanego, ale bezskutecznie (w tym dniu zatrzymano łącznie 16 innych osób)" – podano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Wójt wyjechał z kraju

W sprawie ustalono, iż podejrzany Zbigniew M., po uzyskaniu informacji o próbie zatrzymania, wyjechał poza granice kraju. Wobec powyższego prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2024 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec Zbigniewa M. tymczasowe aresztowanie na okres 90 dni. W dniu 13 sierpnia 2024 r. zarządzono poszukiwanie podejrzanego listem gończym.

30 sierpnia podejrzany Zbigniew M. został zatrzymany w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, gdzie stawił się w związku z posiedzeniem w przedmiocie zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w mocy postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu, co najmniej do czasu ogłoszenia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Są zarzuty

"W dniu 31 sierpnia prokurator ogłosił podejrzanemu zarzut oraz przesłuchał go w charakterze podejrzanego. Podejrzanemu zarzucono, że w latach 2020-2021 kilkakrotnie przyjął korzyść majątkową znacznej wartości w łącznej kwocie co najmniej 500 000 zł. Korzyść wręczana była w związku z pełnieniem funkcji Wójta Gminy Suwałki i w zamian za podejmowanie decyzji korzystnych dla ustalonego przedsiębiorcy. Podejrzany Zbigniew M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. W dniu 2 września prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Białymstoku wniosek o utrzymanie w mocy tymczasowego aresztowania. Wniosek ten został uzasadniony zachodzącą obawą matactwa procesowego ze strony podejrzanego, jak również obawą ponownej ucieczki lub ukrycia się. W dniu 3 września 2024 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku podzielił stanowisko prokuratora i utrzymał dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego do dnia 20 listopada 2024 r." – informuje PK.

Dotychczas w prowadzonym śledztwie zarzuty popełnienia przestępstw m.in. z art. 228 § 1 kk i art. 229 § 1 kk ogłoszono łącznie 17 osobom. Spośród nich 6 podejrzanych usłyszało zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

