"Chcę zostać z mamą. Nie oddawajcie mnie Niemcom". Dramatyczny list chłopca

– Drogi Panie Ministrze Wójcik, ja bardzo chcę zostać z mamą tu w Polsce, chcę chodzić do polskiej szkoły. Proszę, nie oddawajcie mnie do Niemiec. Błagam. Polak Marcel – napisał chłopiec do wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika.

O sprawie poinformowała na Twitterze Magdalena Ogórek. Marcel napisał list do wiceministra sprawiedliwości w formie laurki. Obok prośby dotyczącej pozostawienia go w Polsce, chłopiec napisał również słynny wierszyk "Katechizm polskiego dziecka". Ogórek napisała, że Marcel został odebrany matce przez Jugendamt. Czytaj także:

