Forum Wizja Rozwoju. Największe wydarzenie gospodarcze w Polsce północnej

Forum Wizja Rozwoju to pierwsza edycja największego forum gospodarczego w Polsce północnej. 25 i 26 czerwca 2018 roku w Gdyni przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw, właściciele małych, średnich i dużych firm, a także założyciele startupów oraz innowatorzy omówią strategiczne obszary dla rozwoju Polski. Rozmach organizacyjny, lista firm, jak i prelegentów pozwalają śmiało określić wydarzenie mianem jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Dwudniowe wydarzenie zgromadzi 5000 uczestników oraz 500 zaproszonych mówców. Jego rangę podkreśla zaangażowanie Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego. Organizatorzy właśnie ogłosili otwarcie rejestracji uczestników.

Główną intencją Forum jest stworzenie pola do dyskusji o likwidowaniu barier dla przedsiębiorczości i tworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju polskich firm, których produkty mogą konkurować na globalnym rynku. „Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakiego nie było jeszcze w tej części kraju. Przygotowany program, poruszane zagadnienia oraz zaproszeni goście pozwolą przybliżyć i omówić kluczowe zagadnienia dla rozwoju polskiej gospodarki. Spotkajmy się w prężnie rozwijającej się Gdyni, której mieszkańcy są zadowolonymi, dumnymi Polakami. Jestem przekonany, że spędzą tam Państwo wyjątkowy czas, a jednocześnie nawiążą nowe, owocne kontakty" – mówi dr inż. Andrzej Michalak, jeden z organizatorów Forum.

Dyskusja w trakcie gdyńskiego Forum odbędzie się w 91 panelach podzielonych na 16 bloków tematycznych*:

- Szkolnictwo zawodowe,

- Energetyka,

- Budownictwo,

- Srebrna gospodarka,

- Start-upy,

- E-bezpieczeństwo,

- Strefy ekonomiczne w Polsce,

- Strefa ekonomiczna-Polska,

- Ekomobilność,

- E-gospodarka,

- Gospodarka odpadami,

- Automatyzacja i robotyzacja,

- Transport, spedycja, logistyka,

- Społeczna odpowiedzialność biznesu,

- Niepodległość gospodarcza,

- Forum partnerów.

Udział w Forum zapowiedzieli przedstawiciele takich instytucji i firm, jak Instytut Badań Edukacyjnych, KGHM Polska Miedź S.A., URSUS S.A., Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Pomorska Kurator Oświaty. Szczegółowe opisy bloków, a także poszczególnych paneli dostępne są na stronie internetowej www.wizjarozwoju.pl. Tam także możliwa jest rejestracja uczestników.

Istotnym elementem Forum będzie panel poświęcony energetyce, podczas którego zostaną omówione przedsięwzięcia zabezpieczające kraj przed ewentualnym deficytem mocy. Zgodnie z planami, wartość inwestycji w tym obszarze w najbliższych latach wyniesie kilkadziesiąt miliardów złotych. „Energetyka jest jak ‘krwioobieg w organizmie’ gospodarki narodowej. Choć Polska energetyka węglem stoi, świadomość korzyści z miksu energetycznego rośnie z roku na rok. Od 2016 roku Ministerstwo Energii głosi konieczność przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznych o mocy ok. 2 GW, aby zapewnić spokojny sen pracownikom PSE (Polskie Sieci Energetyczne?). Tania energia słońca i wiatru jest często przeciwstawiana technologicznie zaawansowanej i nie najtańszej energetyce jądrowej. Coraz częściej mówi się o oszczędzaniu nie tylko surowców kopalnych, ale też biomasy leśnej i rolniczej, której niedobory mogą wkrótce zagrozić dalszemu rozwojowi gospodarek światowych. Takie pojęcia jak bioekonomia, bioróżnorodność, zarządzanie popytem energii czy rynek mocy powoli przecierają sobie drogę do świadomości społecznej. O tym wszystkim nie zabraknie dyskusji na Forum Wizja Rozwoju” – zapowiada Adam Cenian, prof. dr hab. inż. z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.

Kolejną wartą uwagi kwestią są wyzwania stojące przed polską spedycją oraz transportem. Zagadnienia bloku „Transport, spedycja, logistyka poświęcone będą innowacyjnym rozwiązaniom logistycznym, stanowiącym strategiczny obszar tworzenia przewagi i zwiększana atrakcyjności oferty krajowych przedsiębiorstw. „Rodzimy sektor TSL przeżywa dobry czas – polski eksport ma się dobrze, a firmy transportowe sukcesywnie zwiększają flotę mówi dr Adam Salomon z Katedry Transportu i Logistyki Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. By jednak zachować tempo wzrostu i nie dopuścić do stagnacji, przedsiębiorcy muszą mierzyć się wciąż z różnymi wyzwaniami, które czekają ich w 2018 roku oraz przyszłych latach. Warunkiem utrzymania tego pozytywnego trendu jest zastosowanie innowacji w sektorze TSL. Należą do nich m.in. przechowywanie danych w chmurze, inteligentne tachografy czy hybrydowe ciężarówki i e-autostrady – głównie w oparciu o zastosowane narzędzia informatyczne wspierające sektor TSL oraz inwestycje infrastrukturalne. Takimi inwestycjami infrastrukturalnymi, proponowanymi przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego, które mogą być siłą napędową polskiej gospodarki w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat, są m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekop Mierzei Wiślanej z otwarciem portu Elbląg na Zatokę Gdańską, e-mobilność czy wreszcie poprawienie udziału polskiej żeglugi śródlądowej w obsłudze ładunków. Nie zmarnujmy tej szansy – apeluje dr Adam Salomon.

Warto podkreślić, że partnerem merytorycznym Forum jest Akademia Morska w Gdyni. „Rozwój polskiej gospodarki zależy od edukacji i ścisłej współpracy nauki z biznesem”– mówi prof. Janusz Zarębski, Rektor Akademii Morskiej w Gdyni. „Akademia, którą mam zaszczyt kierować, od lat buduje partnerstwa i działa na rzecz branż przyszłości – prowadzimy działalność badawczą, ekspercką i szkoleniową w zakresie badań i transferu technologii dla firm i organizacji gospodarczych. Świadczymy usługi, które ułatwiają przedsiębiorstwom dostęp do nowych technologii oraz nowych rynków zbytu. Udział w Forum Wizja Rozwoju to dla nas zaszczyt i obowiązek. Zapraszamy do dyskusji i współpracy” – mówi prof. Janusz Zarębski.

Gdynia przyjmie uczestników Forum Wizja Rozwoju w dwóch obiektach, które należą do wizytówek miasta – w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia oraz w nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Gdynia Arena. To w tym miejscu, wieczorem 25 czerwca, odbędzie się wręczenie Nagród Gospodarczych, których celem jest promowanie przedsiębiorstw rozwijających polską gospodarkę. Wyróżnienie ma być jednocześnie zachętą do dalszych nakładów i inwestycji, a także przestrzegania zasad odpowiedzialnego biznesu, co będzie przedkładać się na promowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz będzie stanowić wzór dla innych przedsiębiorstw.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów. Partnerami merytorycznymi Forum będą: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Akademia Morska w Gdyni.

*Liczba bloków oraz paneli może ulec zmianie. Najbardziej aktualna agenda Forum, dostępna jest na stronie www.wizjarozwoju.pl/.