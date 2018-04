Polska będzie dopłacać do budżetu UE? Lubnauer: Bardzo możliwe

Katarzyna Lubnauer przyznaje, że bardzo możliwe jest, że Polska zacznie już niedługo więcej wpłacać do unijnego budżetu, niż z niego otrzyma. Polityk apeluje do PiS-u, by przyjął wszystkie rozwiązania, które "wrócą Polskę na drogę prawa".

Przewodnicząca Nowoczesnej oceniła, że ta niekorzystna perspektywa jest winą Prawa i Sprawiedliwości. Lubnauer podkreśliła, że Polska może stracić część dofinansowania, gdyż fundusze mogą zostać powiązane z praworządnością. – Jest bardzo możliwe, że przyszłe finansowanie będzie powiązane z przestrzeganiem zasad praworządności, że Polska może stać się płatnikiem netto – mówiła podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Lubnauer podkreśliła, że nie jest wykluczone, że dopłaty dla rolników będą finansowane nie z Unii, tylko z budżetu Polski, przy jednoczesnym płaceniu całej składki do kasy Unii Europejskiej. Jej zdaniem rząd PiS-u doprowadził do sytuacji, w której "wszyscy Polacy zapłacą za ich błędy". Dlatego też, Lubnauer zaapelowała do rządzących, aby wprowadzili rozwiązania, jakich od Polski żąda Komisja Europejska.