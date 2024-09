Co z Zespołem ds. rozwoju energetyki jądrowej? "Dlatego formalnie nastąpiła likwidacja"

W czwartek w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska pojawiło się zarządzenie minister Pauliny Hennig-Kloski.

"Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1050) zarządza się, co następuje: Znosi się Zespół do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 7). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia" – czytamy.

"Nie chcą budować żadnej elektrowni atomowej"

Decyzja ta wywołała niepokój i spotkała się z krytyką ze strony polityków opozycji w mediach społecznościowych. "Oni wcale nie chcą budować żadnej elektrowni atomowej, a likwidacja zespołu ds. rozwoju energetyki jądrowej jest tylko dowodem na to, że przestali już się z tym kryć. Chcą, żeby Polska była zależna, słaba i podporządkowana. Wszystkie ich obietnice to tylko puste hasła, które mają przykryć brak realnych działań. Atom? Nie będzie. CPK? Nie będzie. Zapomnijcie. Tusk i jego ekipa działają w interesie Berlina, a nie Polaków" – napisał na platformie X były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Resort odpowiada. "Dlatego nastąpiła likwidacja"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ustosunkowało się do zarzutów. "Ze względu na pojawiające się doniesienia o likwidacji »Zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce« informujemy, że od lipca 2024 r. Departament Energii Jądrowej funkcjonuje w Ministerstwie Przemysłu. To efekt zmiany ustawy działowej, w której sektor energii jądrowej został przeniesiony do Ministerstwa Przemysłu. Dlatego formalnie nastąpiła likwidacja wspominanego Zespołu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska" – wskazano w komunikacie.

Przypomnijmy, że Zespół ds. rozwoju energetyki jądrowej powstał w czasie, gdy resortem kierowała Anna Moskwa. Podstawowym celem zespołu było wsparcie ministra klimatu w realizacji zadań związanych z rozwojem energetyki jądrowej w naszym kraju oraz zapewnienie koordynacji działań w tym zakresie z różnymi podmiotami krajowego sektora jądrowego.

