Nowe informacje IMGW. Kulminacja powodzi w Brzegu Dolnym

"We Wrocławiu stany wody powoli opadają, fala powodziowa kulminuje w Brzegu Dolnym" – podał w nocy z soboty na niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Brzegu przez całą noc trwała akcja umacniania wałów. Stany alarmowe zostały przekroczone na 35 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry – najwięcej na stacji Brzeg Dolny na Odrze o 313 centymetrów.

"Ze względu na spłaszczony kształt fali powodziowej, a co za tym idzie, długi okres utrzymywania się wysokich stanów wody, zwiększa się ryzyko uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych i innych elementów ochrony przeciwpowodziowej" – wskazuje IMGW. Kulminacja fali wezbraniowej z rzek Bóbr i Nysy Łużyckiej wystąpi wcześniej niż kulminacja na Odrze. Fale kulminacyjne mają się na siebie nie nałożyć.

"W Malczycach fala kulminować będzie w najbliższych godzinach i utrzymywać przez cały dzień 21.09. przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2 m" – dodano w komunikacie IMGW. Maksimum z 1997 r. wyniosło w Malczycach 892 cm.

Jak podano, fala dotrze także do Ścinawy (przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2,5 m), w Głogowie kulminacja nastąpić ma 22.09. (przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2,5 m). W środku tygodnia kulminacja fali dotrze do Połęcka.

Ostrzeżenia dla kolejnych województw

"Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed wezbraniami i 3 stopnia dla województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego" – poinformował IMGW. Stan aktualny Odry na wysokości Ścinawy wynosi 641 cm. Stan alarmowy to 400 cm.

Jednocześnie coraz stabilniej wygląda sytuacja Wrocławia, który wciąż walczy z falą na Odrze. W zbiorniku Racibórz Dolny, który przechwycił falę wezbraniową na rzece, jest ok. 102 mln m sześc. wody, czyli 55 proc. jego pojemności. Pobliski polder Buków gromadzi ok. 20,2 mln m sześc. wody, co stanowi 35 proc. jego pojemności – podały w piątek Wody Polskie.

