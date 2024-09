Tusk przyznaje, że są kłopoty z wypłatą pomocy finansowej. "Wywierajcie serdeczną presję"

– Ja wiem, że to jest trudne, ale musicie jednak wywierać taką serdeczną, ale presję na urzędników, żeby naprawdę włożyli w to maksimum serca, bo jeśli już ludzie, mając zalane mieszkanie, dom, jeśli znaleźli czas, żeby przyjść do urzędu, to znaczy, że te pieniądze są im naprawdę pilnie potrzebne, więc jeszcze raz proszę, nie ma tu powodu, żeby robić jakieś ograniczenia biurokratyczne, proceduralne – mówił premier.

Tusk przekazał, że marszałek województwa wielkopolskiego poinformował, że samorząd chce przeznaczyć 5 mln zł na bezpośrednią pomoc dla Lądka Zdroju na odbudowę dróg. Z kolei Warszawa zdecydowała się przekazać 20 mln zł.

Głos zabrał również szef MSWiA. – Na kontach wojewodów jest już 100 milionów złotych na zasiłki na pomoc, dziękuję bardzo Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, tutaj duży wysiłek organizacyjny, oczywiście wojewodom i ich służbom– powiedział Tomasz Siemoniak na sztabie kryzysowym.

Powódź na południu Polski

Od tygodnia w południowej części Polski trwa powódź, która powoli zaczyna przesuwać się w kierunku północnym. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja we Wrocławiu jest pod kontrolą. Z kolei m.in. w Nysie, Kłodzku czy Lądku-Zdroju trwa usuwanie skutków powodzi. Straty już teraz szacowane są na wiele miliardów złotych.

W poniedziałek rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. W piątek zakres terytorialny obowiązywania rozporządzenia zostanie rozszerzony. Chodzi o powiaty województwa dolnośląskiego: bolesławiecki, jaworski, legnicki i złotoryjski.

Rząd zapowiedział już program pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Według zapewnień premiera poszkodowani przez żywioł będą mogli także liczyć na pomoc w wysokości do 100 tys. zł w przypadku odbudowy mieszkania i do 200 tys. w przypadku budynków mieszkalnych.

