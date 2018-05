Produkowali podrabiane papierosy, wpadli w ręce CBŚP

Na miejscu ujawniono i zabezpieczono profesjonalną linię produkcyjną składającą się z maszyn do wyrobu papierosów, urządzeń do foliowania, gotową poligrafię oraz inne półprodukty służące do produkcji papierosów, które posiadały znaki znanych marek tytoniowych. Gdyby ten towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 4 mln zł.

Funkcjonariusze zatrzymali sześciu mężczyzn w wieku od 35 do 60 lat, w tym na gorącym uczynku czterech obywateli Serbii. Zatrzymani cudzoziemcy usłyszeli już zarzuty wytwarzania podrobionych papierosów, a także przestępstw skarbowych. Polacy odpowiedzą za przestępstwa skarbowe.