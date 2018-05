Hartwich o proteście w Sejmie: Kompletnie nie rozumiemy tego muru

– Co my mamy zaproponować? Tutaj chodzi o pierwszy, niespełniony postulat. Czy my mamy naprawdę zaproponować minister Rafalskiej, żeby dała osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji 10 złotych, a resztę tej kwoty 500 złotych rozłożyła w raty na 50 lat? Nie rozumiemy kompletnie tego muru – mówiła na konferencji prasowej Iwona Hartwich.

Hartwich przypominała, że w 2014 roku protest opiekunów osób niepełnosprawnych popierali politycy PiS, którzy wówczas byli w opozycji. – Na naszych protestach pani minister Rafalska, pani Beata Mazurek, pan poseł Szwed stali ramię w ramię, mówili o tym, że ta pomoc finansowa jest niewspółmierna z tym, co te osoby niepełnosprawne powinny mieć zapewnione. Liczymy na jakieś opamiętanie się w tym momencie – mówiła. Hartwich mówiła także o tym, że pomimo spotkania z Pierwszą Damą niewiele się zmieniło. – Cały czas mówimy, żeby pani minister Rafalska nie forsowała tej ustawy o produktach, bo to wszystko już te osoby niepełnosprawne w Polsce mają, tylko to nie jest realizowane, tylko żebyśmy porozmawiali o najważniejszym, pierwszym postulacie – dodała.