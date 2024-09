Nowe ustalenia w sprawie afery wizowej. Zarzuty dla dziewięciu osób

Śledztwo wszczęto 7 marca 2023 r. na podstawie materiałów nadesłanych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Postępowanie obejmuje trzy wątki. Pierwszy dotyczy pośredniczenia w uzyskaniu wiz uprawniających do przyjazdu na terytorium Polski poprzez powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w polskich placówkach dyplomatycznych, w zamian za korzyści majątkowe lub obietnice ich uzyskania. Drugi wątek dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby zatrudnione w MSZ w związku z działalnością podejrzanego Edgara K. Natomiast trzeci dotyczy przebiegu prac legislacyjnych związanych ze zmianami ustawy o cudzoziemcach, a następnie prowadzonych na podstawie tej ustawy prac dotyczących wydania lub projektowania rozporządzeń wykonawczych, jak też utworzenia Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi oraz Centrum Informacji Konsularnej w Kielcach.

Afera wizowa. Ustalenia śledztwa

"Dotychczas przesłuchano 67 świadków, w tym pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek dyplomatycznych, właścicieli gospodarstw rolnych oraz przedstawicieli podmiotów gospodarczych, u których miały być zatrudnione osoby, którym przyznano wizy. Prokurator wydał 69 postanowień o żądaniu wydania rzeczy skierowanych m.in. do MSZ, placówek dyplomatycznych, gospodarstw rolnych, RCL i innych instytucji. Zabezpieczono szereg dokumentów i dowodów, w tym elektroniczną korespondencję ze skrzynek e-mailowych, telefony służbowe oraz dokumentację z kilkunastu konsulatów" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Śledczy ustalili, że Edgar K. powoływał się na swoje wpływy w MSZ i podejmował się pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej przede wszystkim na przyspieszeniu wydawania wiz. Ponadto Edgar K., wykorzystując swoje faktyczne znajomości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z sekretarzem stanu Piotrem W., miał wpływać na przebieg postępowań wizowych prowadzonych w placówkach konsularnych. "Zgromadzone w toku śledztwa dowody świadczyły, że przekazał on ustalonym osobom zatrudnionym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (w tym do Piotra W.) dane dotyczące co najmniej 607 cudzoziemców, dla których chciał uzyskać wizy w kilkunastu polskich placówkach dyplomatycznych. Wizy udzielono co najmniej 358 z tych osób" – wskazano.

W ramach śledztwa w sprawie afery wizowej zarzuty postawiono dotychczas dziewięciorgu podejrzanym, z których siedmioro przyznało się do winy.

Wobec podejrzanych stosowane są obecnie środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokurator kontynuuje postępowanie dowodowe. W dalszym ciągu przesłuchiwani będą świadkowie, w tym z placówek dyplomatycznych i z MSZ. Śledztwo prowadzi trzyosobowy zespół prokuratorów z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami CBA.

