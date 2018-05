Polska Fundacja Narodowa zrywa współpracę z Kusznierewiczem

Portal wyborcza.pl informuje, że Fundacja Navigare Kusznierewicza nie otrzymała ostatniej transzy funduszy na projekt "Polska 100". W poniedziałek po południu PFN odpowiedziała na pytanie dziennikarzy, przyznając, że zakończono współpracę ze słynnym sportowcem.

Zarząd PFN stwierdził, że dostał informację, iż Fundacja Kusznierewicza ma 8 maja ogłosić upadłość. Ponadto miały ostatnio pojawiać się informacje o tym, że Navigare nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i deklaracji. Wobec Mateusza Kusznierewicza ma ponadto być prowadzone postępowanie komornicze.

"Jednocześnie z otrzymanych dokumentów wiemy, że do przedsiębiorstw Prezesa Zarządu Navigare Piotra Obidzińskiego oraz do Mateusza Kusznierewicza opłacone zostały faktury w wysokości ponad 185 tysięcy złotych „z tytułu projektu na wodzie” – co trudno jest obecnie zrozumieć, skoro projekt jest w fazie przygotowawczej" – cytuje Wyborcza odpowiedź jaką otrzymała od zarządu PFN.

To wszystko miało spowodować, że Polska Fundacja Narodowa straciła zaufanie do osoby Kusznierewicza.

Polska 100

Mateusz Kusznierewicz miał być twarzą promującą nowy projekt PFN "Polska 100" – projekt żeglarski, który ma za zadanie promować Polskę na świecie i wzmocnić pozytywny wizerunek naszej ojczyzny poza jej granicami. Oceaniczny jacht regatowy pod polską banderą z udziałem polskiej załogi, na której czele miał stanąć mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz, miał wypłynąć w rejs do 100 portów na całym świecie. Początek wyprawy był planowany jeszcze w 2018 roku.

