Trzęsienie ziemi w imperium Zygmunta Solorza. "Jego dzieci wysłały ostrzeżenie"

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", trójka dzieci Zygmunta Solorza wysłała ostrzeżenie do menadżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. Uważają, że ich dobro jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Sprawa ma dotyczyć telewizji Polsat oraz firm strategicznych dla państwa.

Dokument z klauzulą "poufne" wysłano 23 września. Wiadomość podpisana jest przez trójkę dzieci Zygmunta Solorza: Tobiasa Solorza, Piotra Żaka i Aleksandrę Żak. E-mail otrzymało kilkadziesiąt osób z kadry zarządzającej czterech głównych spółek miliardera (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia).

Dzieci Solorza: Nie wiemy, gdzie jest ojciec

Według "GW" dzieci Solorza piszą, że od dłuższego czasu z ich ojcem jest utrudniony kontakt z powodu choroby. Nie mają też pewności, gdzie ich ojciec obecnie przebywa i są tym poważnie zaniepokojeni. Zwracają się następnie do kadry menedżerskiej, by ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których "niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości". Przestrzegają także, aby nie podpisywali dokumentów, których legalności nie są pewni.

"Wyborcza" ustaliła, że właściciel Polsatu przebywa obecnie we Włoszech, a kontakt z nim w pełni kontroluje jego obecna, czwarta żona Justyna Kulka. Dzieci Solorza są z nią w ostrym sporze – mają nawet kwestionować ważność ich małżeństwa oraz zarzucać kobiecie, że stoi za politycznym uwikłaniem Polsatu w relacje z PiS za rządów tej partii.

Konflikt z żoną miliardera. "Obserwujemy walkę o dorobek ojca"

– Dzieci się obawiają, że Kulka, pod której silnym wpływem jest Solorz, może doprowadzić do ich wydziedziczenia. To, co teraz obserwujemy, to walka o dorobek ojca – przekonuje informator "GW".



W rankingu najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost" z 2023 r. Zygmunt Solorz znalazł się na 6. miejscu, z majątkiem szacowanym na 8,5 mld zł. Wcześniej dwukrotnie (w latach 2020-2021) był liderem zestawienia.



Miliarder zarządza m.in. spółką ZE PAK, która wspólnie z kontrolowaną przez Skarb Państwa Polską Grupą Energetyczną (PGE) i koreańskim koncernem KHNP opracowała projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie (woj. wielkopolskie).

