Suski o Kaczyńskim: Ma dokonania większe od Piłsudskiego

Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski był gościem telewizji wPolsce.pl. Mówiąc w superlatywach o prezesie Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził że na niwie politycznej ma on większe dokonania od marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Nie mówię o tych wojskowych w walce o odzyskanie niepodległości – zastrzegł polityk.

Marek Suski odniósł się także do skandalicznego wpisu Stevena Fulopa, w którym ten obraził marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. – My teraz zaczęliśmy walczyć, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, o godność Polski, no i jest antyakcja przeciwko nam – przekonywał.