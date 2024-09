Szefernaker: Ustawa niezbędna, ale będziemy chcieli doprecyzować

Tomasz Siemoniak przedstawił w Sejmie podstawowe założenia projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji nadmienił, że jest to jeden z najważniejszych projektów legislacyjnych w tej kadencji, a być może też wykraczających poza kadencję.

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej

Nowy projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej opiera na następujących filarach: System ostrzegania i alarmowania; ewakuacja i przyjęcie ludności; schrony i ukrycie dla ludności; wzmacnianie społecznej odporności, budowanie zasobów i struktur ochrony ludności i obrony cywilnej, funkcjonowanie ochrony ludności w czasie wojny oraz finansowanie ochrony ludności i OC.

Szefernaker: Będziemy chcieli doprecyzować

– Ustawa jest niezbędna, aczkolwiek co do zasady widzimy, że brak wyraźnego rozgraniczenia wielu zadań i kompetencji między samorządami a administracją rządową w terenie, jest wiele nowych zadań własnych. Będziemy chcieli, aby doprecyzować te przepisy, będziemy chcieli także, żeby zwiększyć świadomość mniejszych samorządów – powiedział poseł, wskazując, że w niektórych urzędach trzeba zwiększyć liczbę etatów i wykształcić pewne nawyki. – W wielu samorządach potrzeba dzisiaj rewolucji i my jako państwo, jako parlamentarzyści, jako ci, którzy tworzą te przepisy, powinniśmy pomóc samorządom w dokonaniu tej rewolucji, która pozwoli na to, aby budować schrony, aby świadomość wśród naszych obywateli zwiększać – kontynuował polityk.

– Uważamy, że jest brak propozycji tutaj w tej ustawie, które mogłyby także wpłynąć na ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Te ustawy się wzajemnie przenikają. Będziemy także podnosić ten temat, aby doprecyzować pewne przepisy, tak żeby były kompatybilne. Nie ma aktów wykonawczych, jest jedno rozporządzenie do tej ustawy. Będziemy apelować, żebyśmy mieli projekty aktów wykonawczych. Jeżeli chodzi o obiekty zbiorowej ochrony – powiedział. Kolejna kwestią, którą chce doprecyzować opozycyjna formacja jest kwestia schronów. – Uważamy także, że lepszym rozwiązaniem, które było zapisane w naszej ustawie i jeżeli mnie pamięć nie myli w pierwotnej wersji państwa ustawy, to był jednak fundusz ochrony ludności, to były środki przechodnie. Środki do wykorzystania w następnych latach, jeżeli nie byłyby wykorzystane w danym roku – dodał.

– Prosiłbym również panią poseł, przewodniczącą komisji, aby te prace były sprawne, ale takie, które pozwolą zaangażować wiele różnych środowisk, bo środowiska wcale niezwiązane z Prawem i Sprawiedliwością, z dzisiejszą opozycją, mają wiele wątpliwości i uwag i uważam, że dla dobra Polski, dla dobra tego, aby nasi obywatele mogli stosować te przepisy, trzeba te uwagi po prostu wziąć pod uwagę lub wyjaśnić – powiedział w trakcie wystąpienia poseł PiS.

