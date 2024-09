"Nielegalnie pozbawiony wolności". Zwrot ws. księdza Olszewskiego?

Sąd Najwyższy orzekł w piątek, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego prawidłowo. "Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne" – zdecydowała Izba Karna Sądu Najwyższego.

Jest wniosek o natychmiastowe zwolnienie ks. Olszewskiego z aresztu

W ocenie obrońcy przetrzymywanego w areszcie ks. Michała Olszewskiego, orzeczenie SN stworzyło podstawę prawną do złożenia wniosku o natychmiastowe zwolnienie duchownego z aresztu. Jak informuje portal wPolityce.pl, wniosek w tej sprawie mec. Michał Skwarzyński skierował do przewodniczącego IX Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Warszawie, a także do Izby Karnej Sądu Najwyższego, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa.

"WNOSZĘ O NIEZWŁOCZNE NAKAZANIE ZWOLNIENIA ks. Michała Olszewskiego, z powodu oczywistego faktu, że wszelkie postanowienia o przedstawieniu zarzutów i wnioski o areszt pochodziły od osób nieuprawnionych tj. osób nielegalnie powołanych do zespołu śledczego nr 2 z klucza politycznego przez prokuratora Bilewicza, uzurpującego sobie tytuł Prokuratora Krajowego, w tym przez świadka w sprawie prokuratora Piotra Woźniaka co oznacza że sądy zastosowały areszt na wniosek nieistniejącego a z pewnością nieuprawnionego organu" – czytamy w piśmie.

"Ks. Olszewski jest nielegalnie pozbawiany wolności"

W ocenie cytowanego przez portal adwokata, w tej sytuacji ks. Michał Olszewski jest nielegalnie pozbawiony wolności. Według niego, postanowienia o tymczasowym areszcie powinny zostać uznane za nieistniejące.

Wskazując, że jest piątek mec. Skwarzyński podkreślił, że chodzi o człowieka nielegalnie pozbawionego wolności, więc posiedzenie w tym przedmiocie powinno zostać wyznaczone pilnie.

Czytaj też:

"Świat mi się zawalił". Dramatyczne słowa matki ks. OlszewskiegoCzytaj też:

"Strzęp człowieka". Prof. Manowska zabrała głos ws. ks. Olszewskiego