O odkryciu na Westerplatte poinformował w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Kolejne odkrycie na Westerplatte. Ujawniono szczątki trzech osób

"Kolejne ludzkie szczątki znalezione na Westerplatte przez doskonały zespół archeologów MIIWŚ i prokuratorów IPN" – napisał na platformie X.

"Czego wy szukacie na tym Westerplatte"? Pytali w 2016/17 roku publicyści, część historyków i urzędników, kwestionujących sens połączenia Muzeum Westerplatte i MIIWŚ przez Piotra Glińskiego" – przypomniał. Prezes IPN podkreślił, że przez kolejne lata udało się odnaleźć, zidentyfikować obrońców Westerplatte, ale także wybudować im cmentarz i pochować z honorami. "Wywieźliśmy też setki kilogramów niebezpiecznych materiałów z czasów wojny" – dodał.

Do kogo należą odnaleziono szczątki?

Według Nawrockiego, odnalezione teraz szczątki prawdopodobnie możemy powiązać z Polakami zapędzonymi do przymusowej pracy po kapitulacji składnicy we wrześniu 1939 r.

"Są to zatem ofiary brutalnego niemieckiego systemu represji – więźniowie gdańskiego obozu w Neufahrwasser (Nowy Port), którzy od 1939 do 1941 r. wykonywali niewolniczą pracę – także na Westerplatte. Wedle zachowanych relacji innych osadzonych tu więźniów, to właśnie Westerplatte dla części z nich stało się miejscem śmierci – napisał.

Kończąc, historyk podkreślił, że tragiczny los oraz martyrologia tysięcy Polaków w ramach obozów utworzonych na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska splata się z historią heroicznej obrony Westerplatte. "Niemieccy oprawcy chcieli, by setki przymusowych więźniów zatarły wszelkie ślady Polskiej obecności u ujścia Wisły do Bałtyku" – podsumował.

