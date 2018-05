"Życie i kobiety bywają przewrotne". Misiło krytykuje decyzję Schmidt i Scheuring-Wielgus

"Sadziłem, że to Ryszard Petru zabierze Joanny, a wygląda na to, że to Joanny zabiorą Ryszarda. Życie i kobiety bywają przewrotne" – napisał na Twitterze poseł Nowoczesnej Piotr Misiło. To reakcja na dzisiejszą decyzję Joanny Schmidt i Joanny Scheuring-Wielgus, które oficjalnie poinformowały o opuszczeniu szeregów partii.

Joanna Schmidt poinformowała, że rezygnuje z członkostwa w Nowoczesnej. Wcześniej taką samą decyzję podjęła inna posłana tej partii, Joanna Scheuring-Wielgus. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych posłanka stwierdziła, że nie może się zgodzić na "sposób, w jaki dzisiaj traktowane są wartości Nowoczesnej i osoby, które na rzecz tych wartości pracują". Czytaj także:

