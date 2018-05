Zabójstwo Jarosława Ziętary. Jest akt oskarżenia

"W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustalono, że oskarżeni Mirosław R. i Dariusz L., podając się za funkcjonariuszy Policji, podstępnie doprowadzili do wejścia, przechodzącego pokrzywdzonego, do samochodu przypominającego radiowóz policyjny, którym posługiwali się sprawcy" – czytamy w komunikacie PK.

We wrześniu 1992 r. Jarosław Zięta wyszedł ze swego mieszkania do redakcji "Gazety Poznańskiej" i został uprowadzony. W 1999 r. uznano go za zmarłego. Jego ciała nie odnaleziono do dziś.

Prokuratura ustaliła, że "motywem zbrodni była praca Jarosława Ziętary jako dziennikarza i jego zawodowe zainteresowania dotyczące afer gospodarczych, w których dochodziło do wzajemnego przenikania się świata przestępczego ze światem biznesu oraz polityki, a co za tym idzie, obawa o ujawnienie przez dziennikarza opinii publicznej szczegółów sprzecznej z prawem albo odbywającej się na granicy prawa działalności".

"Oskarżeni, obecnie 60-letni Mirosław R. i 50-letni Dariusz L., byli w I połowie lat 90-tych pracownikami poznańskiego holdingu Elektromis, którego działalność pozostawała w zainteresowaniu zawodowym Jarosława Ziętary" – napisano w komunikacie PK.

Jak poinformowała prokuratura, oskarżeni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Grozi im kara pozbawienia wolności od 8 do 25 lat albo dożywocie.