Robot sprzątający MOVA E30 ULTRA

Test "Do Rzeczy" II Wysoka siła ssąca, skuteczne mopowanie za pomocą wirujących mopów, inteligentne funkcje ochrony dywanów, pojemna bateria, cicha praca i świetny stosunek ceny do możliwości – to największe zalety nowego robota odkurzająco-mopującego chińskiej marki Dreame.

Konkurencja w segmencie robotów sprzątających jest ogromna, więc Chińczycy pokazują już nie tylko, że umieją w innowacje i nowe technologie, lecz także udowadniają, że skuteczne roboty nie muszą kosztować równowartości miesięcznej pensji. Wzornictwo testowanego Dreame MOVA E30 Ultra jest minimalistyczne. Stacja dokująca (o wymiarach 34 x 46 x 59 cm) i robot (o wysokości 9,8 cm) są białego koloru, więc będą pasować zarówno do wnętrz w stylu skandynawskim, jak i do tych, których właściciele wolą „późne rokokoko”.