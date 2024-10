Zmiany w Totalizatorze Sportowym. To efekt afery?

O "czystkach" w oddziałach Totalizatora poinformowało radio RMF FM. Według rozgłośni, do zmian umów dyrektorów i ich zastępców doszło w środę. Osoby, które do tej pory kierowały oddziałami są teraz jedynie pełniącymi obowiązku dyrektorów. Do zmian miało dojść za porozumieniem stron.

"W celu zapewniania ciągłości działania Spółki dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów oddziałów przesunięci zostali na stanowiska pełniących obowiązki do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego" – podał w oświadczeniu Totalizator Sportowy.

"Partyjny desant"

Niedawno portal Onet donosił, że Totalizator Sportowy ma nowych dyrektorów w 13 regionach Polski. Osoby na tych stanowiskach mogą zarobić nawet ponad 20 tys. zł miesięcznie. Totalizator Sportowy to spółka, która w pełni należy do Skarbu Państwa i podlega Ministerstwu Aktywów Państwowych.

"Lokalni działacze PO, PSL i Lewicy, bliscy współpracownicy czołowych parlamentarzystów koalicji rządzącej, a nawet boiskowy kolega Donalda Tuska – tak wygląda lista beneficjentów najnowszych zmian w Totalizatorze Sportowym" – napisał w poniedziałek portal Onet. "Kadrowa miotła nowego rządu dotarła tu w lutym 2024 r." – dodano. Według nieoficjalnych ustaleń, otwartych konkursów na dyrektorskie stanowiska nie było.

W czwartek z funkcji prezesa Totalizatora został odwołany Rafał Krzemień.

W komunikacie państwowej spółki napisano, że "Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego. Rada Nadzorcza, do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego, powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Spółki Panu Mariuszowi Błaszkiewiczowi, Członkowi Zarządu do spraw Finansów i Inwestycji".

