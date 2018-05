Rzymkowski o Amber Gold: Powinny być zarzuty w Trybunale Stanu wobec Tuska

Rzymkowski podkreślił, że planowane na wrzesień przesłuchanie Donalda Tuska będzie kluczowe, gdyż były premier był wówczas zwierzchnikiem szefów wszystkich służb specjalnych w Polsce, a także zwierzchnikiem całej administracji cywilnej, przez co spada na niego olbrzymia odpowiedzialność. – Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w marcu 2012 roku współpracę z OLT Express spółką córką Amber Gold podjął syn Tuska. W tym samy miesiącu stołeczna delegatura ABW rozpoczyna zainteresowanie kwestią OLT – dodaje poseł. Polityk przekonuje, że za rządów PO miało miejsce swoiste zabezpieczenie tematu, tak aby nikt go nie poruszał.

Trybunał Stanu dla Tuska

Rzymkowski przekonywał, że Tusk nie powołał w sposób właściwy ministra koordynatora służb specjalnych. – Minister koordynator służb powinien być członkiem Rady Ministrów, ministrem konstytucyjnym, ale bez udziału w konkretnym dziale administracji rządowej. To co miało wówczas miejsce, że Jacek Cichocki był jednocześnie ministrem spraw wewnętrznych ministrem koordynatorem i całą Polska mogła zobaczyć, jaką fikcją było połączenie tych ministerstw – mówił.

Zlecenie z zagranicy?

Poseł dodał, że cała afera może być nazwana tylko jako działanie mafii. Jego zdaniem w całą historię były zaangażowane nie tylko polskie służby, ale również i obce wywiady. Jego zdaniem wskazuje na to choćby "spalenie" 300 mln złotych wydanych na OLT, aby doprowadzić do upadku narodowego przewoźnika. – Wszystko wskazuje na działania celowe celem osłabienia LOT-u – mówił. Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że z zagranicy przyszło zlecenie zniszczenia państwowego przewoźnika.