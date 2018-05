Gadowski o Majchrowskim: Do śmierci będzie kandydował. To głowa układu

Gadowski przekonuje, że prezydent Krakowa jest głową lokalnego układu skupiającego byłych członków PZPR, ZSL oraz ludzi powiązanych ze służbami. Jego zdaniem wszystkie dywagacje i wahania co do startu w wyborach były zwykłym teatrzykiem. Majchrowski ma mieć zbyt wiele interesów, by pozwolić sobie na zrezygnowanie z funkcji prezydenta Krakowa – przekonuje Gadowski na antenie telewizji wpolsce.pl.

Gadowski twierdzi, że Majchrowskiego popiera nie tylko PO, ale nawet część działaczy PiS. Powodem tego ma być to, że Majchrowski "do perfekcji opanował klientelizm". – To oszust i cwaniak, bo jak można nazwać człowieka, który mówi jedno, a robi drugie? – pyta.

Gadowski ocenił jednak, że Małgorzata Wassermann – jeżeli Prawo i Sprawiedliwość w pełni ją poprze – ma spore szanse na zwycięstwo, gdyż jest pierwszym poważnym kandydatem tej partii od lat.

