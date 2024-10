Centra Integracji Cudzoziemców w Polsce. "PiS coś fajnego zaproponował"

Polska ma wkrótce uruchomić 49 finansowanych przez UE Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC), które będą wspierać przybyłych do naszego kraju migrantów. Mają oni otrzymać pomoc w postaci kursów językowych, pomocy prawnej i usług adaptacyjnych.

Wiceszef MSWiA: PiS rzeczywiście coś fajnego zaproponował

Do sprawy odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. – To jest projekt jeszcze poprzedniego rządu. Ta sama koncepcja centrów we wszystkich regionach byłych województw. To koncepcja, którą odziedziczyliśmy – powiedział w Polsat News.

– Kiedy to zobaczyłem, stwierdziłem: kurczę, PiS rzeczywiście coś fajnego zaproponował – stwierdził.



Według niego poprzedni rząd "przemyślał to, że musimy mieć procesy integracyjne". Jak dodał, podział na 49 województw "wydaje się bardzo racjonalny".

– To jest projekt zaadresowany przede wszystkim do Ukraińców i Białorusinów, ponieważ ich jest najwięcej w Polsce. Tam jest kwestia nauki języka, edukacji, również akceptacji norm i zasad, które w Polsce obowiązują – ocenił wiceszef MSWiA.

Zawieszenie prawa do azylu. Duszczyk o zapowiedzi Tuska

Podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że we wtorek na posiedzeniu rządu przedstawi szczegóły strategii migracyjnej Polski. Poinformował też, że jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu.

Duszczyk, który jest koordynatorem strategii migracyjnej Polski, potwierdził, że znajduje się w niej zapis o możliwości zawieszenia prawa do azylu. Jak tłumaczył, przedstawił Tuskowi "różne możliwości, zarówno zgodne z prawem międzynarodowym, jak i opisując trudną sytuację na granicy polsko-białoruskiej".

Wiceminister wyraził nadzieję, że zawieszenie prawa do azylu nigdy nie wejdzie w życie, ale rozwiązanie musi być przygotowane.



