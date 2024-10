Nowa postać w rządzie. Tusk powołał wiceministra

"Premier Donald Tusk, na wniosek ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka, powołał 15 października 2024 r. Michała Jarosa, na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii" – czytamy w komunikacie.

Michał Jaros jest ekonomistą, samorządowcem i parlamentarzystą. W 2006 r. ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2006-2007 r. był radnym Rady Miejskiej Wrocławia. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. uzyskał mandat poselski. Od 2007 r. jest posłem na Sejm RP VI, VII, VIII, IX i X kadencji. W obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z 2024 r. oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Jest także członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącym Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego. Od 2021 r. jest przewodniczącym Regionu Dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej RP.

Dymisja w rządzie. Buczyńska rezygnuje

Tymczasem kilka dni temu media obiegły wieści o rezygnacji Agnieszki Buczyńskiej ze stanowiska ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego – potwierdził lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Decyzja jest spowodowana problemami zdrowotnymi. Wiadomo też, kto zastąpi Buczyńską.

"Społeczniczka, wiceprezydent Warszawy Adriana Porowska dołącza do rządu Koalicji 15 października. W roli ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego zastąpi Agnieszkę Buczyńską. Agnieszka – dziękujemy za Twoją pracę w rządzie i trzymamy kciuki za szybki powrót do pełni zdrowia. Adriana – powodzenia! Przed Tobą mnóstwo pracy na czele z aktualizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Do przodu – na pokolenia, nie kadencję!" – czytamy w partyjnym komunikacie. Posada ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego w rozdaniu koalicyjnym przypadła właśnie partii Hołowni.

Czytaj też:

Ludzie związani z władzą obsiedli spółki. Ujawniono listę 100 osóbCzytaj też:

Kto jest zadowolony, a kto nie z rządu Tuska. Wyniki sondażu mówią wszystko