Jest dymisja w rządzie. Partia Hołowni potwierdza

Agnieszka Buczyńska rezygnuje ze stanowiska ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego – potwierdził lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Decyzja jest spowodowana problemami zdrowotnymi. Wiadomo też, kto zastąpi Buczyńską.

"Społeczniczka, wiceprezydent Warszawy Adriana Porowska dołącza do rządu Koalicji 15 października. W roli ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego zastąpi Agnieszkę Buczyńską. Agnieszka – dziękujemy za Twoją pracę w rządzie i trzymamy kciuki za szybki powrót do pełni zdrowia. Adriana – powodzenia! Przed Tobą mnóstwo pracy na czele z aktualizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Do przodu – na pokolenia, nie kadencję!" – czytamy w partyjnym komunikacie. Posada ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego w rozdaniu koalicyjnym przypadła właśnie partii Hołowni.



O dymisji Agnieszki Buczyńskiej z Polski 2050 spekulowano już od dłuższego czasu. Wszystko przez problemy zdrowotne minister, które przez ostatnie pół roku uniemożliwiały jej udział zarówno w posiedzeniach rządu, jak i w pracach Sejmu. Polityk ostatni raz była obecna na posiedzeniu Rady Ministrów 16 kwietnia 2024 r.

Polska Agencja Prasowa podała nieoficjalnie, że Buczyńska chce teraz skupić się na pracy parlamentarzysty.

Nowa minister w rządzie Tuska

Adriana Porowska jest odpowiedzialna w stołecznym ratuszu za sprawy społeczne, komunikację społeczną oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Od lat zajmuje się osobami wykluczonymi, w tym tymi pozostającymi w kryzysie bezdomności. Jest prezesem Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, a także doradcą lidera Polski 2050 i marszałka Sejmu Szymona Hołowni w zakresie polityki społecznej.

W skład rządu Donalda Tuska ma wejść już w przyszłym tygodniu. "Przyjęłam propozycję objęcia stanowiska Ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego w rządzie Koalicji 15 października. Dziękuję za zaufanie Marszałkowi Szymonowi Hołowni i Premierowi Donaldowi Tuskowi. To ogromny zaszczyt" – napisała Porowska w serwisie X.

