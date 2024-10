"W więzieniu wódki nie serwują". Poseł PiS: Kierwiński ma powody do obaw

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec Marcina Romanowskiego. Autorzy wniosku argumentują, że zastosowanie aresztu jest uzasadnione z dwóch powodów: obawy utrudniania śledztwa oraz "realnej groźby wymierzenia surowej kary". Jest to już drugi wniosek o zastosowanie wobec byłego wiceministra sprawiedliwości trzymiesięcznego aresztu.

Politycy PiS przekonują, że decyzja prokuratury ws. Romanowskiego miała "przykryć" wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w Sejmie i "poprawić humor" Donaldowi Tuskowi. – To jest ewidentna reakcja na dzisiejsze potężne orędzie prezydenta. Powiedział Donaldowi Tuskowi prawdę w oczy. Tusk musi to teraz odreagować i poprawić sobie humor. Dlatego prokuratura Bodnara złożyła wniosek do sądu o trzy miesiące aresztu dla posła Marcina Romanowskiego. To są działania żenujące i nastawione wyłącznie na bieżący użytek polityczny – ocenił w rozmowie z portalem wPolityce.pl Michał Woś.

Woś kontra Kierwiński. "Ma powody do obaw"

Do słów posła PiS odniósł się w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News Marcin Kierwiński. – Niech pan Michał Woś spokojnie czeka, aż będzie odpowiadał przed sądem. On też ma poważne zarzuty o deptanie fundamentalnych praw demokratycznych – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej. – Zamiast się denerwować i uważać, że wszystko jest polityczne, niech spokojnie czeka na przesłuchanie w prokuraturze, a potem na proces – stwierdził były szef MSWiA, a obecnie minister ds. odbudowy po powodzi.

Na reakcję Michała Wosia nie trzeba było długo czekać. "Ani trochę się nie denerwuję! Jestem dumny, że legalnie wsparłem CBA w walce ze złodziejami, szpiegami i zabójcami. To Marcin Kierwiński ma powody do obaw. Za nielegalne zatrzymania posłów, zamach na TVP i prokuraturę czeka go odsiadka. A w więzieniu wódki nie serwują" – napisał na portalu X poseł Prawa i Sprawiedliwości.

