Zemsta premiera? Bogucki: Ofiarą amoku i nienawiści Tuska pada dzisiaj Romanowski

Parlamentarzysta na konferencji PiS w Sejmie zwrócił uwagę na charakter orędzia głowy państwa. Bogucki wskazał na wypunktowanie działań gabinetu Donalda Tuska.

– Dziś mija 307. dzień rządów tej patowładzy. Prezydent RP Andrzej Duda z precyzją neurochirurga obnażył wszystkie patologie, krok po kroku pokazując patologie w zakresie wymiaru sprawiedliwości, nierealizowanych inwestycji, nieprzestrzegania prawa i w wielu innych zakresach łamania niezawisłości sędziowskiej czy prób łamania tej niezawisłości, nieprzestrzegania konstytucyjnych prerogatyw prezydenta – powiedział poseł PiS.

Areszt dla Romanowskiego zemstą Tuska?

Zbigniew Bogucki wskazał, że skierowanie przez prokuraturę wniosku o ponowne aresztowanie Marcina Romanowskiego jest zemstą ze strony szefa rządu. – Ten znokautowany Tusk, próbując się podnieść w tym amoku nienawiści, mówił, że trzeba coś zrobić, żeby to przykryć. No i niestety ofiarą tego amoku Tuska, tej jego nienawiści pada dzisiaj pan poseł Romanowski – powiedział poseł PiS. – Mam nadzieję, że niezawisły i niezależny sąd nie złamie się przed tym obozem patowładzy, rozstrzygnie tę sprawę w sposób zgodny z prawem, prawami człowieka, kodeksem postępowania karnego, tak jak to było za pierwszym razem – dodał. Jak zaznaczył: "Ten rząd szerzy patologię w każdy kierunku. To jest patowładza".

W podobnym tonie wypowiadał się Marcin Warchoł. Poseł PiS stwierdził, że działania wobec Marcina Romanowskiego to "kpina, a nie śledztwo". – Ci prokuratorzy nie dość, że nie zostali odsunięci od postępowania, to jeszcze w tej chwili kierują wniosek o tymczasowe aresztowanie pana posła Romanowskiego – bezprawny, skandaliczny i mający wyłącznie na celu przykrycie dzisiejszej kompromitacji rządu koalicji 13 grudnia – zauważył Warchoł.

– Pan Dariusz Korneluk bezprawnie został powołany przez Donalda Tuska na stanowisko Prokuratora Krajowego. To nie jest żaden Prokurator Krajowy – stwierdził poseł PiS. – Natomiast, prokuratorzy, którzy złamali prawo międzynarodowe powinni usłyszeć zarzuty i zostać odsunięci od postępowania. To oni stoją za bezprawnym zatrzymaniem pana posła Marcina Romanowskiego – dodał.

Kanthak: To szajka bodnarowska

Jan Kanthak również jest zdania, że wniosek o aresztowanie Marcina Romanowskiego jest odpowiedzią na sejmowe starcie z głową państwa. – Jeśli ktoś miał wątpliwości co do upolitycznienia prokuratury, myślę, że dzisiaj maski całkowicie opadły. Dlaczego dzisiaj ma miejsce komunikat Prokuratury Krajowej i wniosek do sądu, żeby zastosować areszt wobec posła opozycji? Ponieważ Donald Tusk został dzisiaj znokautowany przez prezydenta Andrzeja Dudę – stwierdził parlamentarzysta. – Było widać po jego gestykulacji, po jego minach, w jaką wpadał furię i jak się wściekł. Więc dzisiaj wszyscy Polacy mieli okazję zobaczyć wściekliznę Donalda Tuska – dodał.

Jednocześnie Kanthak przypomniał, że – zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego – to Dariusz Barski, w świetle prawa, pełni funkcję Prokuratora Krajowego. – Mamy do czynienia z szajką bodnarowską – stwierdził poseł PiS. – Pan Dariusz Korneluk, co najwyżej, jest okupantem okupującym stanowisko Prokuratora Krajowego – zaznaczył.

