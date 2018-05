"Usłyszał twarde słowa". Fotograf prezydenta o spotkaniu Andrzeja Dudy z burmistrzem Jersey

W środę Andrzej Duda, a następnie Steven Fulop złożyli kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Odbyli również krótką rozmowę i wymienili się upominkami. Polski prezydent wręczył amerykańskiemu politykowi książkę o historii Katynia po angielsku, natomiast burmistrz przekazał Dudzie miniaturę Pomnika Katyńskiego. Wcześniej Polskie Radio informowało jednak, że głowa polskiego państwa ma złożyć wieńce przed pomnikiem razem z burmistrzem Jersey City. Wywołało to falę krytyki w mediach społecznościowych. Kancelaria Prezydenta komentowała sprawą informując, że wspólne składanie wieńców nie było planowane.

Do wydarzeń tych odniósł się na Twitterze prezydencki fotograf Jakub Szymczuk, który opublikował zdjęcie ze spotkania obu polityków. "Zdjęcie na którym idealnie widać to "wspólne” składanie wieńców. Później burmistrz Fulop z delegacją podeszli z podarunkami do Andrzeja Dudy i usłyszeli twarde słowa od Prezydenta" – napisał.

"Mnie najbardziej zastanawia jak twitter łatwo i bezkrytycznie przyjął fake newsy o 'wspólnym wieńcu'" – dodał fotograf Andrzeja Dudy.