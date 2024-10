Znana dziennikarka w żałobie. "Jeszcze nie wiem jak o tym mówić"

Kazimiera Szczuka to dziennikarka, której teksty publikowano m.in. w "Gazecie Wyborczej" czy kwartalniku "Res Publika Nowa". Występowała też w telewizji. W 2001 r. zadebiutowała na szklanym ekranie w magazynie kulturalnym "Dobre książki", który prowadziła z Witoldem Beresiem i Tomaszem Łubieńskim. W Telewizji Polskiej była też jedną z osób prowadzących "Pegaz". Później przeszła do TVN, gdzie była gospodynią teleturnieju "Najsłabsze ogniwo". W TVN i TVN24 razem z Krzysztofem Kłosińskim prowadziła też magazyn poświęcony literaturze "Wydanie II poprawione". Do niedawna można było usłyszeć ją na antenie radia RMF FM, gdzie od września 2022 była prowadzącą "Popołudniowej rozmowy RMF FM".

Teraz dziennikarka podzieliła się w mediach społecznościowych smutną informacją.

Nie żyje matka Kazimiery Szczuki. Dziennikarka pogrążona w żałobie

Kazimiera Szczuka przekazała na Facebooku, że 12 października zmarła jej matka. Ze słów, którymi opatrzyła nekrolog wynika, że dziennikarka przeżywa bardzo ciężkie chwile.

"Jeszcze nie wiem, jak o tym mówić, ale nie myślałam, że i nas to spotka jak wszystkich" – napisała, publikując informacje o pogrzebie matki.

Jak czytamy w nekrologu, matka Kazimiery Szczuki, Janina Winiawer-Szczuka, była lekarką patomorfolożką, a dla najbliższych "najukochańszą mamą, babcią i prababcią". Odeszła w wieku 87 lat.

Matka dziennikarki spocznie na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym 30 października. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 14.00. Pod nekrologiem podpisały się córki, wnuki i prawnuczka zmarłej.

Pod postem Szczuki pojawiło się wiele kondolencji ze strony intarnautów. Wyrazy współczucia złożyły również znane z mediów osoby i znajomi dziennikarki.

facebookCzytaj też:

Janusz Olejniczak nie żyje. Pianista był jednym z największych chopinistówCzytaj też:

"Mógł być nieprzytomny". Śledczy o okolicznościach śmierci muzyka