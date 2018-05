"Przeżyłem to bardzo...". Wałęsa zabrał głos po spotkaniu z protestującymi

"Spotkanie z protestującymi w Sejmie" – napisał na Twitterze Lecha Wałęsa, załączając do wpisu zdjęcia. "Przezylem to bardzo bo tez jestem ojcem.Serce mnie bolało gdy patrzyłem sie na te dzieci ktore nie do końca rozumia co tak naprawdę wokol nich sie dzieje.Musi znaleźć sie rozwiazanie tej sytuacji" – dodał.

Wizyta Wałęsy w Sejmie

Były prezydent spotkał się z dziś z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzicami, którzy od kilku tygodniu protestują w Sejmie. Jednak zamiast merytorycznej rozmowy o problemach niepełnosprawnych, były prezydent podzielił się z uczestnikami protestu swoją opinią na temat obecnej władzy. Opowiedział także trochę o swoich dokonaniach.

"Ja chcę zwyciężać z wami, a nie siedzieć"

– Gdybym ja miał dzisiaj stocznię, gdybym był w Solidarności, już dawno by tej władzy nie było. Jaką szkodę robią Polsce, jak niszczą nasz dorobek to się nie mieści w głowie. Jak najszybciej trzeba tych ludzi odsunąć od władzy, ale musimy pamiętać o demokracji – tłumaczył. Były prezydent powiedział, że na miejscu protestujących poprosiłby o pomoc górników. Wspominał także swoją działalność w Solidarności, przedstawiając siebie jako wzór. – Ludzie w tamtym czasie uwierzyli mnie. Zwyciężałem zawsze argumentami. Wiem, jak pokonać PiS i to zrobię – przekonywał. – Wam się należy i trzeba wam dać. Natomiast jest pytanie, jak to zrobić, żeby nie zrujnować budżetu – dodał.

Kiedy protestujący poprosili Wałęsę, aby został z nimi, i że nawet mają przygotowany dla niego materac, odparł: "Ja chcę zwyciężać z wami, a nie siedzieć. Na 18:00 mam spotkanie w Puławach".

"Ośmieszył poważne sprawy"

Zdaniem wielu komentatorów, obecność byłego prezydenta nie pomogła protestującym, a wręcz przeciwnie. "(...) od kiedy trwa w Sejmie protest, nikt chyba tak nie zaszkodził opiekunom osób niepełnosprawnych, jak dziś Lech Wałęsa" – napisał Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej". "P. Lech Wałęsa zachował się dziś wśród niepełnosprawnych jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany. Swoją bufonadą i megalomaństwem ośmieszył poważne sprawy. I po co go było zapraszać?" – ocenił z kolei ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

