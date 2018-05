Macierewicz wbija szpilę TVP Info

Uwagę pod adresem TVP Info polityk zamieścił na portalu społecznościowym. "@tvp_info tak docenia zakup 53 tys. sztuk karabinków #Grot przeze mnie w MON, że aż przypisuje go, jako sukces premiera Morawieckiego, zupełnie jak z Patriotami. Rzeczywiście były to istotne posunięcia dla #ModernizacjaSZRP!" – napisał na Twitterze były szef MON Antoni Macierewicz.

"GROT" to nowoczesna konstrukcja, opracowana od podstaw przez polskich inżynierów. To pierwszy polski karabinek w pełni zgodny ze standardami NATO. Karabinki Grot sukcesywnie trafiają do jednostek WOT, ale również do oddziałów wojsk operacyjnych.

Uroczystość przekazania pierwszych karabinków odbyła się w listopadzie ubiegłego roku przed pomnikiem Stefana Grota-Roweckiego. Symbolicznie, pierwszy karabinek „GROT” żołnierzowi WOT, przekazał m.in. weteran AK Jerzy Majkowski ps. "Czarny". – To największy od wielu lat kontrakt, który został zamówiony w fabryce Łucznik, wartości pół mld zł. Ponad 53 tys. sztuk tej broni będzie użytkowanej przez polskich żołnierzy; broni zaprojektowanej i wytworzonej od samego początku do końca w polskiej fabryce – mówił wówczas Antoni Macierewicz, pełniący wówczas funkcję szefa MON.