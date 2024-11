"Po tych wyborach zmieniam zdanie". Wałęsa o wyborze Trumpa

W środę o godzinie 7 czasu polskiego zamknięte zostały ostatnie lokale wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Z informacji telewizji CNN wynika, że kandydat republikanów Donald Trump może liczyć na 276 głosów elektorskich, a kandydatka demokratów Kamala Harris – na 223 (do zwycięstwa potrzebnych jest 270 głosów elektorskich).

Wałęsa o głosowaniu na Trumpa: Niegodny wzór do naśladowania

Do amerykańskich wyborów odniósł się w mediach społecznościowych Lech Wałęsa. "Dla mnie Naród Amerykański do tych wyborów był wzorcem godnego postępowania, do polityków miałem ograniczone zaufanie nie licząc prezydenta Clintona. Po tych wyborach zmieniam zdanie" – napisał na swoim profilu na Facebooku.

Jego zdaniem "oprócz różnych widocznych uwag wybór Trumpa jest co najmniej niewychowawczy niegodny jako wzór postępowania czy naśladowania". "Po takim przykładzie, wzorze co można wymagać, oczekiwać od Obywatela" – stwierdził były prezydent (pisownia oryginalna – red.).

Do swojego wpisu Wałęsa dołączył archiwalne zdjęcie z Trumpem. Fotografia została opublikowana... do góry nogami.

Kwaśniewski: Radziłbym Dudzie zaangażować się w ostatnią misję

Inny były polski prezydent, Aleksander Kwaśniewski, pytany w TVN24, czy umie przewidzieć, jaka będzie prezydentura Trumpa odparł, że nie, bo "Trump jest człowiekiem nieprzewidywalnym, o czym mówią nawet jego zwolennicy i współpracownicy".

– To może oznaczać, że będzie to dobra prezydentura, ale może też oznaczać, że to będzie prezydentura awanturnicza, nieodpowiedzialna, która przyniesie nam dużo kłopotów – argumentował.

Pytany o relacje Trumpa z Andrzejem Dudą i o to, czy prezydent Polski mógłby "ukształtować politykę Trumpa wobec naszego regionu", Kwaśniewski odparł: – Nie wiem, czy ukształtować, czy wpłynąć, ale spróbować tak.

– Gdybym był dziś doradcą Andrzeja Dudy, bardzo bym mu radził, żeby w coś takiego, taką ostatnią misję, taki last dance, się zaangażował. Nawet jeżeli nie będzie miało to realnego wpływu, to będzie to spełnienie obowiązku wobec Polski, wobec Ukrainy, wobec naszego regionu – przekonywał Kwaśniewski.

