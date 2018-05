Bartosz Kownacki: Jestem kawalerem i mało miałem okazji, żeby wydawać pieniądze

Jednym z poruszonych w czasie porannej rozmowy w Radiu ZET tematów były premie, jakie otrzymali członkowie rządu i które to - zgodnie z decyzją kierownictwa partii - mieli przekazać na cele charytatywne. Bartosz Kownacki stwierdził, że nie miał problemu z uzbieraniem kwoty, którą musiał przekazać. – Po prostu wystarczyło zlikwidować lokatę. Jestem w tej dobrej sytuacji, że jestem kawalerem. Zlikwidowałem lokatę i przekazałem – powiedział.

Polityk tłumaczył, że przez dwa lata ciężko pracował. – Jestem kawalerem i mało miałem okazji do tego, żeby wydawać pieniądze – podkreślił. Na uwagę dziennikarza, że zna wielu kawalerów, którzy potrafią wydawać pieniądze, Kownacki odparł że jest z natury skąpy. – Skąpy, oszczędny i nie baluje pan? – dopytywał Piasecki. – Jak się pracuje w takim ministerstwie jak Ministerstwo Obrony Narodowej od godziny dziewiątej rano do często 2.00, 3.00, a przynajmniej do okolic jedenastej, dwunastej, to naprawdę nie ma czasu i sił na to, żeby balować i wydawać pieniądze – przyznał Kownacki.