Cześć i chwała bohaterom!

Brak szczególnego grona postaci o ogromnych zasługach. Zdumiewa mnie, że nie ma o nich kompetentnego opracowania.

Wiemy co nieco o roli Kościoła w czasie zaborów, pamiętamy o kilku osobach. Janek Pietrzak śpiewa o ks. ­Ściegiennym, jest w Warszawie ulica ks. Kłopotowskiego i ks. Ignacego Skorupki, natomiast lista bohaterów jest naprawdę imponująca. Tylko w okresie od powstania listopadowego do Bitwy Warszawskiej we wszystkich zaborach, a także na emigracji i na Syberii pojawia się kilkadziesiąt wybitnych kobiet i mężczyzn, którzy wywarli znaczący wpływ na losy Polaków i mają w biografiach pewien wspólny rys.