Andruszkiewicz ostro do polityków PO: Szkoda, że nie płakaliście kiedy policja strzelała do górników

Protestujący w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych próbowali wczoraj wywiesić w jednym z okien transparent przygotowany w związku ze szczytem NATO. W efekcie doszło do interwencji Straży Marszałkowskiej. Po wszystkim, była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus zamieściła na Twitterze zdjęcie Iwony Hartwich, liderki protestu. Według opisu, zadrapania na ręce mamy niepełnosprawnego Kuby to wina Straży Marszałkowskiej. Choć wiele wskazuje na to, że to nie Straż spowodowała te obrażenia, to zdjęcie posłużyło wczoraj posłom opozycji jako dowód brutalności obecnej władzy.







Awanturę w Sejmie postanowiła skomentować na Twitterze europosłanka PO Lena Bobińska. "Emocje nie tylko w Sejmie. Popłakałam się widząc zdenerwowane niepełnosprawne dzieci i straż, która szarpie mamy, bo 'mogą wypaść przez okno'" – napisała.

Jej wpis spotkał się z trafną ripostą posła Adama Andruszkiewicza. "Ojej, szkoda że politycy PO nie płakali, kiedy policja strzelała do górników, kiedy ludzie byli wyrzucani jak śmieci z kradzionych kamienic, czy kiedy Polacy tracili oszczędności życia w Amber Gold" – napisał poseł koła Wolni i Solidarni. "Obrzydliwi hipokryci, donosiciele i sługusy obcych państw" – podsumował postawę polityków PO.