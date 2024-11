"Cieszę się". Bosak o politykach PiS na Marszu Niepodległości

W tym roku, inaczej niż w latach poprzednich, politycy Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezesem tej partii Jarosławem Kaczyńskim świętowali rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na organizowanym przez środowiska narodowe Marszu Niepodległości. O ich obecność zapytany został przez portal Onet.pl jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

Bosak o politykach PiS na Marszu Niepodległości: Niech posłuchają i wyciągają wnioski

– Marsz Niepodległości zawsze był wydarzeniem otwartym dla wszystkich polskich patriotów. I wydaje mi się, że od pierwszej edycji w 2010 r., a od 2011 r. to już na pewno, byli z nami także posłowie, czy radni, czy działacze czy wyborcy PiS-u – powiedział polityk.

Dopytywany, czy się cieszy z tego, że przyszli i czy cieszyłby się, gdyby przyszli politycy wszystkich partii, wicemarszałek Sejmu odparł: "Cieszę się. Niech posłuchają, co ludzie skandują, wyciągają z tego wnioski i tak później działają w polityce".

Kaczyński: Chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony i szedł razem w tym marszu

Przypomnijmy, że obecność oficjalna obecność Prawa i Sprawiedliwości na Marszu Niepodległości to duża zmiana w porównaniu do lat poprzednich, ponieważ ugrupowanie to zazwyczaj organizowało obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie. Skąd taka zmiana?

– Wybieramy się na Marsz Niepodległości. Bardzo wielu członków naszej partii i jej sympatyków przyjeżdża na ten marsz z całej Polski. Wybieramy się przede wszystkim z jedną intencją. Chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony i szedł razem w tym marszu, ale także szedł razem w przedsięwzięciach politycznych, które są potrzebne po to, by zmienić obecny stan Polski. Aby Polska trwała, by naród polski trwał, by Polska była krajem suwerennym – powiedział Jarosław Kaczyński podczas briefingu prasowego.

