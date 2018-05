"Potrzeba czasu do namysłu". SLD wciąż bez kandydata w Warszawie

– W piątek Rada Warszawy SLD podejmie ostateczną decyzję w sprawie kandydata Sojuszu na prezydenta Warszawy. Oprócz Andrzeja Celińskiego pojawiła się nowa możliwa kandydatura – Katarzyny Piekarskiej – zapowiadał dwa dni temu szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

Jak poinformowała rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska, Sojusz nie podejmie jednak dzisiaj decyzji ws. kandydata. – Potrzeba czasu do namysłu. Lepiej decyzję przesunąć, niż podjąć za szybko – tłumaczyła dzisiaj Anna-Maria Żukowska w rozmowie z serwisem 300POLITYKA.

Jak dodała rzeczniczka "Warszawa to będzie najważniejsza bitwa wyborów samorządowych, dlatego wszyscy muszą być pewni decyzji i do niej przekonani". – Ponieważ idziemy z własnego komitetu, to drużyna musi być w pełni skonsolidowana – podkreśliła Anna-Maria Żukowska.

Czytaj także:

Kontrowersyjny wpis rzeczniczki SLD. "Lewicowo-ch***wo-nie-wiadomo-jakie"Czytaj także:

Katarzyna Piekarska kandydatką SLD na prezydenta Warszawy? Decyzja w piątek