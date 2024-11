Dziennikarka TVN24 dyrektorem w PKP

Olga Samsonowicz pożegnała się z widzami poranka TVN24 "Wstajesz i weekend" 13 października. – Dziękuję państwu i dziękuję moim fantastycznym kolegom i koleżankom. Już mi ich brakuje, bo wiem, że za chwilę ten etap, tej przygody kończymy – powiedziała na antenie.

Szybko okazało się, że Samsonowicz dołącza do Grupy PKP. – Pani Olga Samsonowicz z dniem 15 listopada 2024 r. obejmie stanowisko dyrektora biura komunikacji w PKP S.A. – poinformowało portal wirtualnemedia.pl biuro prasowe Polskich Kolei Państwowych. Stanowisko to od kwietnia było nieobsadzone.

Zwolnienia w PKP Cargo

Przypomnijmy, że niedawno PKP Cargo w restrukturyzacji zakończyło trwający od połowy 2024 roku proces zwolnień grupowych, w wyniku którego zatrudnienie zmniejszyło się o 3 665 pracowników. Z tej grupy 2 515 osobom wypowiedziano umowy o pracę, natomiast z innych przyczyn z firmy odeszło 1 150 pracowników. Na 4 listopada 2024 roku PKP Cargo w restrukturyzacji zatrudniało 10 046 pracowników.

Olga Samsonowicz – kim jest?

Olga Samsonowicz zaczęła pracę w TVN24 w listopadzie 2015 roku. Wcześniej była związana m.in. z Superstacją, TVP3 Warszawa, czy iTV. Najpierw była reporterką najstarszego kanału informacyjnego w Polsce i przygotowywała wejścia na żywo. Z czasem awansowała na prezenterkę. Poza serwisami informacyjnymi przy poranku TVN24 „Wstajesz i wiesz” oraz „Wstajesz i weekend” prowadziła m.in. „15 na żywo”, „Teleserwis”, „Strefę kibica” czy „Sylwester z TVN24”. Na początku br. dziennikarka wróciła na antenę TVN24 po urlopie macierzyńskim.

Polskie Koleje Państwowe to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Są one spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP S.A. to jeden z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki jest blisko 100 tys. ha gruntów oraz 57 tys. budynków i obiektów. Od 29 marca 2024 roku prezesem firmy jest Alan Beroud.