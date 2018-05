Ziemkiewicz o Trzaskowskim w TVN 24: Kto przemawiając do swoich fanów, patrzy na stojak do mikrofonu?

– Być może Monika Olejnik za bardzo swych gości z "tamtej strony" przyzwyczaiła do tego, że jest dla nich tak miła, że nie muszą zwracać na nią uwagi. W końcu, kto przemawiając do swoich fanów przygląda się stojakowi do mikrofonu, który akurat ma przed sobą? – mówi publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz w wideokomentarzu.