"Do Rzeczy" nr 17-18: Tęczowy zamordysta Adam Bodnar chce karać za wolność słowa

– Prawo penalizujące mowę nienawiści, które chce zafundować nam władza, będzie po prostu opresyjną cenzurą. A to dopiero początek drogi. Dokąd ona prowadzi, pokazują przykłady ze świata – stwierdza Wojciech Golonka

w artykule “Dogonić zachodnią homocenzurę”.

– Ten, kto z gorliwości, zawiści czy ze zwykłej głupoty złoży doniesienie, w świetle zaleceń sformułowanych przez władze nie jest donosicielem, lecz odpowiedzialnym obywatelem. Trudno oprzeć się wrażeniu, że władze Szkocji doskonale przyswoiły sobie nauki i praktykę stalinowskich nauczycieli – pisze Teresa Stylińska w tekście “Jak zagłodzić potwora”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Nie ma wątpliwości, że chodzi o coś więcej niż zniszczenie instytucji powołanej dla ochrony tej części narodowej tradycji, której obecna ekipa rządząca nienawidzi. Chodzi o całkowite odwrócenie sensu jej istnienia – zauważa

Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Narutowiczem w Polskę”.

– „Civil War” kontra „Fallout”: kto zniszczy Amerykę – trumpiści czy kapitaliści? – zastanawia się Piotr Gociek w tekście “Dwa końce świata”.

– Czy ostatnie sondaże, wskazujące, że tylko dość niewielu Polaków (11 proc.) gotowych jest w wypadku agresji aktywnie bronić swojego kraju, nie powinny skłonić rządzących do aktywniejszego działania? Nic tak nie motywuje obywateli jak przykład płynący z góry, ta zaś, co skonstatować należy ze smutkiem, raczej się do wojskowej służby nie garnie – alarmuje Dariusz Wieromiejczyk w tekście “»Porucznik« Morawiecki i „»kapitan« Tusk?”.

– Jaki obraz dziejów Ukrainy wyłania się z podręczników rekomendowanych przez władze w Kijowie? – sprawdza Maciej Pieczyński w artykule “Kijów na froncie propagandy historycznej”.

– O ile dotychczas bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej mógł być kwestią dyskusyjną, o tyle Europejski Zielony Ład wraz z proponowanymi zmianami traktatowymi spowodują, że na członkostwie będziemy tracić i gospodarczo, i społecznie, i politycznie – ostrzega Tomasz Cukiernik w tekście “Bilans 20 lat w Unii”.

W najnowszym numerze również Piotr Semka żegna prof. Jadwigę Staniszkis.

