Koniec aukcji Pride of Poland

W nazwie nowej imprezy pojawił się podtytuł "konie arabskie ze stadnin państwowych". To może oznaczać, że swoich zwierząt nie będą mogli zgłaszać właściciele prywatnych stadnin – podaje RMF24.

Z ustaleń portalu wynika, że konie z prywatnych stadnin trafią tylko do tzw. Summer Sale, a nie głównej aukcji imprezy. CO więcej, zmiany mają dotknąć także widzów i obserwatorów aukcji. W dwudniowej imprezie będą mogli wziąć udział tylko goście VIP, którzy dostaną zaproszenie od organizatorów i osoby, które wpłaciły wadium, by wziąć udział w aukcji. Publiczność, która do tej pory mogła obserwować sprzedaż koni, w Janowie pojawi się tylko 12 sierpnia, podczas dnia otwartego.

RMF24 informuje, że udało się potwierdzić także organizację specjalnych pokazów koni arabskich w Warszawie. Impreza "Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich", która zacznie się 10 sierpnia, odbędzie się na Torze Służewiec.