TVP 1 najpopularniejszą stacją naziemną, ale ze spadkiem. Awans Republiki

Jak wynika danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal wirtualnemedia.pl, telewizyjna Jedynka w październiku 2024 br. była najpopularniejszym kanałem wśród widzów oglądających tylko naziemną telewizję cyfrową.

Mimo że TVP 1 jest na prowadzeniu, to średni udział tej stacji w porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym roku zmniejszył się o 5,56 proc. i wyniósł 11,48 proc. Wiceliderem jest Polsat, która miał udział na poziomie 8,54 proc., co oznacza wzrost o 9,20 proc. w stosunku ubiegłego roku. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast TVP 2 z wynikiem 11,46 proc., ale po dużym spadku (aż o 27,60 pkt. proc.).

Poza podium uplasował się TVN z wynikiem 6,21 proc. (w październiku ubiegłego roku miał 6,17 proc.).

Olbrzymi awans Republiki, słabe notowania wPolsce24

Duży awans zaliczyła Republika, której udział w rynku wzrósł aż o 6522,9 pkt. proc. Obecnie wynosi on 5,50 proc., podczas gdy w październiku ubiegłego roku kanał był dostępny w telewizji naziemnej tylko na lokalnych multipleksach. Od połowy lipca br. telewizja nadaje na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.

Jak wskazuje serwis wirtualnemedia.pl, Republika przejęła część widzów TVP Info po zmianie formuły kanału.

Dopiero na 20. miejscu (ostatnim w stawce) uplasował się kanał wPolsce24, który na MUX-8 trafił we wrześniu br. Stacja ma jedynie 0,99 proc. udziału w rynku.

Polsat liderem w grupie komercyjnej

Nieco inaczej wyglądają wyniki w przypadku grupy komercyjnej, czyli wśród widzów w przedziale wiekowym 16–59 lat.

W tej kategorii liderem jest Polsat. Wynik stacji wzrósł o 3,52 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania i obecnie wynosi 8,71 proc.

Na drugim miejscu uplasował się TVN, który może pochwalić się udziałem 7,61 proc. (wzrost o 2,33 proc.).

Na najniższym stopniu podium znalazło się TVP 1 z udziałem w wysokości 6,73 proc. To wyraźny spadek w stosunku do poprzedniego badania (o 10,23 pkt. proc.).

Czytaj też:

Żona byłego prezesa TVP z propozycją od TV Republika? Zaskakująca odpowiedźCzytaj też:

Znany reporter nie pracuje już w TVP. Był tam od lat 90-tych