TVP1 traci pozycję lidera. Republika depcze po piętach TVN24

Wirtualne Media opublikowały ranking najpopularniejszych polskich stacji telewizyjnych. Pozycję lidera oglądalności w październiku 2024 roku, wśród wszystkich widzów, utraciła TVP1. Nowym liderem rynku telewizyjnego został Polsat. Duże spadki zanotowały TVN24 i TVP2. Telewizja Republika dogania TVN24, jej udział poszedł w górę o 3725 proc., względem października ubiegłego roku.

Porażka TVP. Ogromny wzrost oglądalności TV Republika

Serwis Wirtualne Media dotarł do danych Nielsen Audience Measurement. Wynika z nich, że pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych stacji telewizyjnych we październiku 2024 roku zajął Polsat. Średni dobowy udział kanału względem października 2023 roku zwiększył się o aż o 10,2 proc. i wyniósł 7,24 proc. Stacja odebrała tym samym TVP1 pozycję lidera.

Jedynka spadła na drugą pozycję. Jej udział w analizowanym okresie zmniejszył się o 7,74 proc. i spadł do 7,15 proc.

Podium zamyka TVN. Udział tej stacji w zeszłym miesiącu wyniósł 6,33 proc. (rok wcześniej było to 6,79 proc.).

Na kolejnej pozycji uplasowała się TVP2 notująca spadek aż o jedną piątą do 5,95 proc. Oczko niżej znalazło się TVN24 z wynikiem 5,75 proc., co oznacza spadek o 21,12 proc.

Na szóstej pozycji znalazła się Telewizja Republika notująca ogromny wzrost, wynoszący 3725 proc.

W pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych telewizji w 4+ znalazły się również:

TVN Siedem – 3,15 proc. (spadek z 3,19 proc.),

TV 4 – 3,15 proc. (wzrost z 2,92 proc.),

TV Puls – 3,12 proc. (wzrost z 2,9 proc.)

i TV 6 – 1,91 proc. (wzrost z 1,21 proc.).

W grupie komercyjnej 16-59 również prowadził Polsat, zdobywając 7,37 proc. (wzrost z 7,1 proc.). Udział TVN spadł z 7,79 proc. do 7,34 proc., TVP 1 – z 5,42 proc. do 4,58 proc., TVP 2 – z 5,56 proc. do 4,45 proc.

Kolejne pozycje w grupie 16-59 zajęły:

TVN Siedem – 3,81 proc. (spadek z 4,11 proc.),

TV Puls – 3,73 proc. (spadek z 3,76 proc.),

TVN 24 – 3,6 proc. (spadek z 5,16 proc.),

TV 4 – 3,4 proc. (wzrost z 2,92 proc.),

TTV – 2,51 proc. (spadek z 2,61 proc.)

i Republika – 1,99 proc. (wzrost z 0,06 proc.).

