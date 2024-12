Babcia bez kagańca

Już starożytni nowojorczycy ryli na skałach Central Parku, że postępowe lewactwo walczy o wolność słowa i rysunku, pod warunkiem że pisze i rysuje się to tylko, co lewactwu miłe. Stop. Żartować można, owszem, ale kierunkowo. Stop. Mleczko, jak widać, nie połapał się w kierunkach.

Kubusia Wojewódzkiego sąd skazał na 400 tys. zł grzywny za reklamowanie alkoholu. Stop. Oprócz niego sąd skazał też na 450 tys. grzywny Palikota, który był wspólnikiem Wojewódzkiego w wyciąganiu pieniędzy od naiwnych inwestorów. Stop. Palikot siedzi, ale Kubuś ciągle na wolności. Stop. Swoją drogą: co trzeba mieć w głowie, żeby dwóm rozgarniętym jak kupa liści pajacom powierzyć swoje pieniądze? Stop.

Katarzyna A., znana jako Babcia Kasia, kobiecina wrzeszcząco-protestująca przeciw wszystkiemu, co związane z PiS, została skazana przez sąd za pogryzienie człowieka i uderzanie go pięścią. Stop. Ma zapłacić nawiązkę i przez 10 miesięcy nieodpłatnie wykonywać prace społeczne. Stop. Furiatki nie zbadano na wściekliznę, co w ocenie wielu prawników jest poważnym błędem, tym bardziej że Katarzynę A. widziano w Warszawie bez kagańca. Stop.